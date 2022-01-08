Опубликованы первые фото с камеры смартфона OnePlus 10 Pro

Компания OnePlus поделилась первыми фотографиями, сделанными на основную камеру флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Снимки сделаны не только на главный модуль разрешением 48 Мп, но и на 50-Мп модуль со сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 150°. Напомним, что над камерой работали специалисты легендарной компании Hasselblad.

Уже известно, что аппарат также получит 6,78-дюймовый изогнутый Fluid AMOLED-дисплей по технологии LTPO 2.0 c частотой обновления 120 Гц, врезанную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, габариты 163:73,9:8,55 мм, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки, предустановленную оболочку OxygenOS 12 на основе Android 12, поддержку VoLTE, VoWiFi и Bluetooth 5.2, модуль NFC и двойные стереодинамики.

Комментарии и отзывы OnePlus 10 Pro
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