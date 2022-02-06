Опубликованы первые фото с камеры смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra

В сети появились фотографии, которые, как утверждается, сделаны на основную камеру смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Снимки сопровождаются хештегом #MakeNightsEpic, который использовался в тизерах еще не представленного устройства. Ранее стало известно, что флагман получит тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 10 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), 10 Мп (перископный с 10-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширокоугольный). Цена за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти должна составить 1250 евро. Официальная презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S22 запланирована уже на 8 февраля.