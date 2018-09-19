Опубликованы первые распаковки iPhone XS и XS Max

В сети появились первые видео с распаковкой смартфонов iPhone XS и XS Max, старт продаж которых запланирован на 21 сентября. Что любопытно, подавляющее число видеоблогеров предпочли айфоны нового золотистого цвета. Один из блогеров протестировал смартфоны в бенчмарке AnTuTu. Новинки набрали 318838 баллов, а, например, прошлогодний iPhone X – 241428. Российские продажи iPhone XS и XS Max начнутся 28 сентября.

Напомним, что iPhone XS и XS Max оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, двойную основную камеру на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE и слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае в качестве второй симки будет eSIM).