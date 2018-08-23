Опубликованы первые снимки с камеры Google Pixel 3 XL

2018-08-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 3 XL; [150]
Полку утечек по флагманскому смартфону Google Pixel 3 XL прибыло. На этот раз в сети появились первые фотографии, сделанные на камеру устройства. Напомним, что смартфон уже можно заказать, хотя официальный анонс запланирован только на 4 октября. Речь идет о «предрелизной версии, которая выглядит и работает так же, как и финальная версия». За аппарат просят 2000 долларов, оплата принимается через PayPal или Bitcoin, а отправка осуществляется из Лондона через DHL или FedEx. Вполне возможно, что в ближайшее время нас ждет официальное заявление Google, которое либо опровергнет все слухи, либо подтвердит утечку, скажем, одной из первых партий Pixel 3 XL.


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