Опубликованы подробные характеристики смартфона Xiaomi Mi 9

Профильное издание GSMarena опубликовало подробные характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. Итак, новинка получит топовый чипсет Snapdragon 855, 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей и соотношением сторон 19:9, тройную основную камеру на 48 Мп, 12Мп и модулем 3D ToF, фронтальной камеру на 24 Мп, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 32 Вт и ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Слота для карт памяти и 3,5-мм разъема для наушников не предусмотрено. Официальный анонс Xiaomi Mi 9 ожидается в феврале.