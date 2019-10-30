Опубликованы портретные фото с камеры смартфона Xiaomi Mi Note 10

Компания Xiaomi опубликовала новые фотографии с основной камеры еще не представленного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который выйдет на международный рынок под названием Xiaomi Mi Note 10. Главной особенностью устройства станет пентакамера с главным модулем на основе 108 Мп датчика изображения. На этот раз китайский производитель продемонстрировал возможности 12 Мп модуля с 50-мм «портретным» объективом с диафрагмой F/2,0 и 2-кратным оптическим зумом. Напомним, что официальный анонс Xiaomi Mi Note 10 состоится уже 5 ноября.