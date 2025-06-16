Опубликованы пресс-рендеры Redmi K80 Extreme Edition

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения смартфона Redmi K80 Extreme Edition и планшета Redmi K Pad, официальный релиз которых ожидается в ближайшее время. Производитель подтвердил наличие в смартфоне топового 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400+, белой и зеленой расцветок корпуса, плоского 6,83-дюймового дисплея, плоских боковых рамок, а также круглого блока основной камеры с двумя модулями и светодиодной вспышкой. Что касается Redmi K Pad, его оснастят той же однокристальной системой, одинарной тыльной камерой, 8,8-дюймовым экраном, а также зеленой и фиолетовой расцветками.

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