Опубликованы примеры фото на Realme GT 6

Компания Realme опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру еще не представленного официально смартфона Realme GT 6. Судя по снимкам, нам демонстрируют работу сразу трех модулей: 50-Мп главного на базе датчика Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма, 50-Мп телефото (фокусное расстояние 47 мм) и 8-Мп сверхширокоугольного модуля. Realme GT 6 оснастят 4-нанометровым субфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, OLED-дисплея с пиковой яркостью 6000 кд/кв.м., оперативной памятью LPDDR5x и флеш-памятью UFS 4.0.