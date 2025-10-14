Опубликованы примеры фото на Realme GT8 Pro

Компания Realme объявила о начале сотрудничества с производителем фототехники Ricoh Imaging. Первым результатом совместной работы станет режим Ricoh GR в грядущем Realme GT8 Pro. Сообщается, что главный модуль основной камеры получит 50-Мп сенсор и 28-мм 7-линзовую оптику с 5-слойным антибликовым покрытием. Пользователей также ждут несколько фирменных режимов для «пленочной» цветокоррекции Ricoh GR. Примеры снимков представлены на официальных тизерах грядущей новинки.

Ранее сообщалось, что Realme GT8 Pro оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Extreme 5, экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 16 ГБ ОЗУ, мощным вибромотором, металлической боковой рамкой и ОС Android 16 с фирменной прошивкой UI 7.0

Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
