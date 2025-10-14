Опубликованы примеры фото на Realme GT8 Pro

Компания Realme объявила о начале сотрудничества с производителем фототехники Ricoh Imaging. Первым результатом совместной работы станет режим Ricoh GR в грядущем Realme GT8 Pro. Сообщается, что главный модуль основной камеры получит 50-Мп сенсор и 28-мм 7-линзовую оптику с 5-слойным антибликовым покрытием. Пользователей также ждут несколько фирменных режимов для «пленочной» цветокоррекции Ricoh GR. Примеры снимков представлены на официальных тизерах грядущей новинки.

Ранее сообщалось, что Realme GT8 Pro оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Extreme 5, экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 16 ГБ ОЗУ, мощным вибромотором, металлической боковой рамкой и ОС Android 16 с фирменной прошивкой UI 7.0