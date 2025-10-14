Опубликованы примеры фото на Red Magic 11 Pro

Компания Nubia опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Red Magic 11 Pro. Производитель подтвердил наличие сдвоенной основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,55 дюйма, объективом с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией. Смартфон также оснастят топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, активной системой охлаждения Yufeng 4.0, подэкранной фронтальной камерой и корпусом с защитой в соответствии со степенью IPX8. Официальная презентация Red Magic 11 Pro состоится уже 17 октября.

