Опубликованы примеры фото на Redmi K80 Pro

Пару дней назад смартфон Redmi K80 Pro поступил в продажу, а сегодня в сети появились первые примеры фотографий, сделанные на основную камеру новинки. Отметим, что это не рекламные снимки от профессиональных фотографов, а обычные фото от среднестатистических пользователей. Напомним, что в Redmi K80 Pro используется тройная основная камера с разрешением модулей 50 Мп (датчик Sony Light Hunter 800), 32 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (перископ на базе сенсора Samsung S5KJN5 с 2,5-кратным оптическим зумом). Цена новинки на китайском рынке составляет 510 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

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