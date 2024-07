Опубликованы примеры фото с Nothing Phone (2a) Plus

Компания Nothing опубликовала примеры фотографий с основной камеры смартфона Nothing Phone (2a) Plus, официальная презентация которого состоится через считанные часы. По предварительным данным, новинка будет отличаться от Nothing Phone (2a) однокристальной системой MediaTek Dimensity 7350 Pro вместо Dimensity 7200 Pro и 50-Мп фронтальной камерой вместо 32-Мп. Возможно, какие-то изменения будут и в основной камере, иначе зачем было публиковать снимки? Так или иначе, в Nothing Phone (2a) используется сдвоенная тыльная камера с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик).