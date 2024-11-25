Опубликованы примеры фото с Redmi K80 Pro

Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Redmi K80 Pro. Камера грядущей новинки состоит из модулей разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 оптического формата 1/1.55 и оптическая стабилизация), 32 Мп (сверхширик с углом захвата 120 градусов) и 50 Мп (телефото с 2.5-кратным оптическим приближением и плавающей линзой для макросъемки). Опубликованные снимки демонстрируют возможности в макрофотографии и портретной съемке с малой глубиной резкости. Ранее стало известно, что базовая модель Redmi K80 получит сдвоенную тыльную камеру. Официальный релиз смартфонов состоится уже 27 ноября.