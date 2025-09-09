Опубликованы примеры фото с камеры OnePlus 15

Компания OnePlus опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру грядущего флагманского смартфона OnePlus 15. Судя по подписи, снимки были сделаны на 50-Мп перископный модуль (85 мм, 3,7-кратный оптический зум и светосила f/2.8.). Ранее стало известно о прекращении сотрудничества производителя с компанией Hasselblad, которая теперь будут помогать OPPO Ранее стало известно, что OnePlus 15 получит черную, титановую и фиолетовую расцветки, 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с кадровой частотой 165 Гц и разрешением 1.5K, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 с максимальной частотой 4,6 ГГц и батарею ёмкостью как минимум 6000 мАч.