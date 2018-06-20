Опубликованы примеры фото с камеры Sony Xperia XZ2 Premium

Компания Sony опубликовала первые примеры фотографий с камеры смартфона Xperia XZ2 Premium, представленного еще в апреле этого года. Напомним, что новинка оснащается 5,8-дюймовым дисплеем Triluminos HDR с разрешением 4К (2160:3840 пикселей), процессором Snapdragon 845, двойной основной камерой на 16 Мп и 12 Мп, которая способна записывать видео 4K HDR, 13 Мп фронтальной камерой, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, корпусом, защищённым по стандартам IP65/68, аккумулятором на 3540 мАч и операционной системой Android 8.