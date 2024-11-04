Опубликованы примеры фото со смартфоны Realme GT7 Pro

Компания Realme опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Realme GT7 Pro. Снимки были созданы с использованием специального фильтра с завышенным контрастом и усиленной насыщенной цветопередачей. Фотографии были сделаны на главный 50-Мп модуль (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма) и перископный (датчик Sony IMX882 и 3-кратный оптический зум).

Смартфон также получит 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, рамку корпуса из авиационного алюминия, 6,78-дюймовый экран Samsung’s Eco² OLED Plus с разрешением 2780:1264 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 2000 нит. Официальная презентация Realme GT7 Pro состоится 4 ноября.