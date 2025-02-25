Опубликованы примеры ночных фото с Xiaomi 15 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra. Большинство снимков выполнены в ночное время суток на дюймовый главный модуль и 200-Мп перископ с использованием оптической системы Leica Ultra-Pure Optical System.

Смартфону приписывают наличие топовой платформы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, батареи ёмкостью 5410 мАч, поддержки 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, основной камеры с модулями 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом), фронтальной камеры разрешением 32 Мп и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Официальный релиз Xiaomi 15 Ultra состоится уже 27 февраля.