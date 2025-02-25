Опубликованы примеры ночных фото с Xiaomi 15 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra. Большинство снимков выполнены в ночное время суток на дюймовый главный модуль и 200-Мп перископ с использованием оптической системы Leica Ultra-Pure Optical System.

Смартфону приписывают наличие топовой платформы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, батареи ёмкостью 5410 мАч, поддержки 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, основной камеры с модулями 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом), фронтальной камеры разрешением 32 Мп и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Официальный релиз Xiaomi 15 Ultra состоится уже 27 февраля.

OnePlus Ace 5 Pro получит старую камеру …
Компания OnePlus официально объявила, что смартфоны серии OnePlus Ace 5 будут представлены в Китае в дека…
Oppo Find X8 Ultra получит полностью плоский дисплей…
Согласно свежей информации от издания Digital Chat Station, предстоящий флагманский смартфон Oppo Find X8…
В Android 16 появились гибкие настройки для фотографов…
Сегодня компания Google выпустила вторую публичную бета-версию операционной системы Android 16, которая д…
Redmi K80 Pro оценен в 510 долларов …
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок смартфон Redmi K80 Pro, который основан на 3-нанометровом фл…
Представлен смартфон Xiaomi 15 Custom Edition Spring Festiva…
Компания Xiaomi объявила о выпуске на китайский рынок специального издания флагманского смартфона Xiaomi …
Xiaomi Civi 5 Pro получит SoC Snapdragon 8s Elite…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro, кото…
iPhone 17 Pro будет изготовлен из алюминия…
Многие пользователи ожидали, что главным событием сентября следующего года станет анонс iPhone 17 Air с е…
Складной смартфон OPPO Find N5 оценили в 1875 долларов…
Компания OPPO представила флагманский складной смартфон Find N5, который может похвастаться шарниром из т…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor