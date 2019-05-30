Опубликованы примеры ночной съемки Redmi K20

Небезызвестный искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографиями, сделанными в ночное время на камеру смартфона Redmi K20. Как недавно выяснилось, камера младшей модели оснащается 48-Мп датчиком изображения Sony IMX582, который, как утверждается, почти не отличается от Sony IMX586 в Redmi K20 Pro. Разница между ними в том, что Sony IMX586 записывает 4K-видео с кадровой частотой 60 fps, а Sony IMX582 – только при 30 к/с. Стало быть, и разницы в фотосъемке между ними быть не должно.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.