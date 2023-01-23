Опубликованы примеры ночной съемки на Samsung Galaxy S23 Ultra

В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру топового смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. На этот раз нам демонстрируют возможности ночной съемки. Ранее стало известно, что аппарат поддерживает запись видео в разрешении 8K с 30 кадрами в секунду и соотношением сторон 4:3.

По предварительным данным, Galaxy S23 Plus получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленную ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1, 8 ГБ оперативной памяти, 12-Мп селфи-камеру, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Dual Pixel OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (оптика на 69 мм с 3-кратным оптическим зумом), поддержкой Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6E, защиту от пыли и воды (IP68), 6,1- и 6,6-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 2340:1080 пикселей, регулируемой частоты обновления от 48 до 120 Гц, батареи на 3900 мАч и 4700 мАч, поддержку 25-Вт и 45-Вт проводных зарядок, а также 10-Вт беспроводной зарядки.

MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре текущего года…
Неделю назад мы писали новость о том, что процессор Dimensity 9200 нового поколения от MediaTek обладает …
Samsung готовит апгрейд камер Galaxy S23 Ultra…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то должны были заметить весьма интересную тенденцию пос…
Redmi Note 12 Pro получил дату глобального релиза …
Компания Xiaomi официально объявила, что международная презентация смартфона Redmi Note 12 Pro состоится …
Samsung до конца года выпустит One UI 5.0 на многих смартфон…
На протяжении нескольких месяцев компания Samsung активно работает над тем, чтобы выпустить операционную …
Обновление увеличило яркость Nothing Phone 1 …
Создатели смартфона Nothing Phone 1 объявили о выпуске обновления Nothing OS 1.1.6, которое вносит важные…
Смартфоны Redmi Note 12 стали бестселлерами в Индии…
Компания Redmi похвасталась успешными продажами смартфонов серии Redmi Note 12 на индийском рынке, где он…
Опубликовано фото с 200-Мп камеры в Samsung Galaxy S23 Ultra…
Известный информатор Ice Universe поделился фотографией, сделанной на 200-Мп камеру смартфона Samsung Gal…
Samsung выпустила финальную версию One UI 5.0 на базе Androi…
Компания Samsung выпустила финальную версию обновления One UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Galaxy…
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor