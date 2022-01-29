Опубликованы рекламные постеры Samsug Galaxy S22

Корейские источники слили в сеть маркетинговые материалы со всеми характеристиками смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которых состоится уже 9 февраля. Постеры подтвердили предыдущие утечки, однако есть и новые сведения. Например, Galaxy S22 станут самыми крепкими и защищенными флагманами Samsung благодаря алюминиевой рамке и защите от пыли и воды согласно степени IP68. Также отметим, что европейские покупатели новинок получат версии на фирменной процессоре Exynos 2200. Если презентация смартфонов состоится уже через 10 дней, то старта продаж придется ждать дольше. Он, как предполагается, запланирован на 25 февраля.

Комментарии и отзывы Samsug Galaxy S22
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