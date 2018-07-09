Опубликованы рендеры Nokia X5 с двойной камерой

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Nokia X5, который вслед за Nokia X6 получит характерный вырез в верхней части экрана. Отметим, что вырез Nokia X5 чуть шире, чем у старшей модели, а вот дизайн задней панели у смартфонов практически одинаковый. Слухи прочат грядущей новинке 5,9-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 3-6 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерную платформу MediaTek, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Официальный дебют Nokia X5 ожидается 11 июля в Пекине.