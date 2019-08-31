Опубликованы рендеры смартфона OnePlus 7T Pro

Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился качественными рендерами флагманского смартфона OnePlus 7T Pro и его версии OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Смартфон должен получить 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2К с кадровой частотой 90 Гц, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 12 ГБ ОЗУ в OnePlus 7T Pro McLaren Edition, аккумулятор на 4085 мАч, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а также предустановленную операционную систему Android 10. Официальная презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro запланирована на 26 сентября в Индии, а старт продаж на 15 октября.