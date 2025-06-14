Опубликованы рендеры смартфона POCO F7

Профильный ресурс Android Treasure поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смартфона POCO F7, который еще не был представлен официально. Отметим овальный блок основной камеры с разделением двух модулей, плоские боковые рамки и немного загнутые углы.

Что до параметров, устройству приписываются наличие плоского 6,83-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, производительного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ стандарта LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 6550 мАч, поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки (индийская версия получит АКБ на 7550 мАч и еще 22,5-Вт обратную зарядку), тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 20 Мп, а также фирменной прошивки HyperOS 2.0 на основе операционной системы Android 15 «из коробки».