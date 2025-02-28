Опубликованы студийные фото Xiaomi 15 Ultra

Вчера состоялся релиз флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, а уже сегодня в сети появились фотоподборки новинки от китайских журналистов и блогеров. Живые снимки позволяют оценить обновленный дизайн устройства, которое доступно в четырех цветовых вариантах. Также на фото представлен фирменный фотонабор со специальным чехлом и съемной ручкой.

Напомним, что оцененный от 895 долларов Xiaomi 15 Ultra имеет в своем оснащении 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 3200:1440 точек, кадровой частотой 1-120 Гц и яркостью до 3200 нит, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим приближением), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп(перископ с 4,3-кратным зумом), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 90 Вт, 80 Вт и 18 Вт соответственно, а также двусторонней спутниковой связи на территории Китая.

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