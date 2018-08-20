Опубликованы технические характеристики и «живые» фотографии смартфона Vivo V11. Девайс получит 6,41-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и фронтальную 25-мегапиксельную камеру, позволяющая получать автопортреты высокого качества. В основе аппарата ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 6 Гбайт ОЗУ. В состав основной сдвоенной камеры войдут датчики с 12 и 5 млн пикселей. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА.ч и будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo. Габариты устройства составляют: 157,91 * 75,0 * 7,9 мм. О стоимости смартфона пока не сообщается.