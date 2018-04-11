Опубликованы технические характеристики смартфона Samsung Galaxy J7 Duo

Раскрыты основные характеристики смартфона Samsung Galaxy J7 Duo. Смартфон будет наделён 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 * 720 пикселей. В основе аппарата ляжет 8-ядерный чип Exynos 7885, 4 Гбайт оперативная память, флеш-модуль вместимостью до 32 Гбайт и камеры с 13- и 8-мегапиксельной матрицами. Объем батареи составит 3000 мАч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Предусмотрены поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Анонс смартфона Samsung Galaxy J7 Duo ожидается в ближайшее время.