Опубликованы технические характеристики смартфона ZTE Nubia Z18

Появилась информация о пока не представленном официально смартфоне под именем Nubia Z18. Гаджет получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. За производительность устройства Nubia Z18 будет отвечать чип Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 6 Гбайт. В наличии новинки также имеется сдвоенная основная камера на базе сенсоров с 24 и 8 млн пикселей, 8-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора равна 3350 мА.ч. В качестве ОС выступит ОС Android 8.1 Oreo. Дебют смартфона ожидается в ближайшее время.