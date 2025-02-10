Опубликованы живые фото Realme GT 7 Pro Racing Edition

Китайские блогеры опубликовали первые фотографии смартфона Realme GT 7 Pro Racing Edition, который будет официально представлен уже 13 февраля. Как и на рендерах ранее, аппарат демонстрируется в голубой и серой расцветках корпуса. Отметим сдвоенную основную камеру, немного изогнутый экран, узкие рамки вокруг дисплея и оптический короткофокусный сканер отпечатков пальцев. Отметим, что в Realme GT 7 Pro используется более продвинутый ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков. Что касается аппаратной части, то здесь ожидается топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite, выполненная по нормам 3-нанометрового техпроцесса.