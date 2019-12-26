Опубликованы живые фото флагмана Oppo Reno3 Pro

В сети появились живые фотографии, которые позволяют оценить дизайн только что представленного флагманского смартфона Oppo Reno3 Pro. Новинка характеризуется восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, портом USB Type-C и 3,5- мм разъемом для наушников, аккумулятором на 4025 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0.