Опубликованы живые фото смартфона Meizu Note 9

В сети появились качественные фотографии, на которых, как утверждает источник, изображен ожидаемый смартфон Meizu Note 9. Кажется, в своей новой среднебюджетной модели Meizu решила отойти от дизайна своих последних смартфонов в пользу более мейнстримной внешности. Впрочем, как он выглядит на самом деле, мы узнаем на официально презентации 6 марта.

Согласно китайскому регулятору TENAA и бенчмарку AnTuTu, аппарат оснащается однокристальной системой Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором емкостью 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android Pie. В тесте с задействованием всех ядер смартфон набрал 176 000 баллов, что соответствует нашему представлению о производительности Snapdragon 675.