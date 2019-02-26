Опубликовано фото почти безрамочного Meizu 16s без вырезов

Пару дней назад в сеть утекло живое фото флагманского смартфона Meizu 16s, который был сильно похож на Meizu 16, но с более тонкими рамками. Сегодня аппарат засветился на новом снимке, но уже в белой расцветке корпуса. Судя по фото, Meizu 16s действительно получит дисплей с минимальными рамками и без всяких вырезов или выезжающей фронтальной камеры. Официальный анонс флагмана ожидается в апреле этого года. Ориентировочная цена составляет 490 долларов, однако вышедший за 445 долларов конкурент Xiaomi Mi 9 может заставить Meizu уменьшить ценник.