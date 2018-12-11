Опубликовано фото работающего Samsung Galaxy S10+

Профильное издание Slashleaks поделилось живым фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, официальный анонс которого состоится в конце февраля 2019 года. В отличие от предыдущих утечек, здесь смартфон запечатлен в рабочем состоянии с открытым разделом настроек. Отметим очень тонкие рамки снизу и сверху, а также почти незаметную двойную фронтальную камеру в правом верхнем углу. Напомним, что предыдущие утечки рисовали гораздо более крупный овальный вырез под двойную фронтальную камеру в Galaxy S10+ и круглый вырез под одинарную камеру в Galaxy S10.