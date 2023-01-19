Опубликовано фото с 200-Мп камеры в Samsung Galaxy S23 Ultra

Известный информатор Ice Universe поделился фотографией, сделанной на 200-Мп камеру смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. Если точнее, то перед нами не полноценный снимок, а увеличенная в 12 раз фотография! Если в остальных компонентах флагманы Samsung вряд ли будут претендовать на звание лучшего камерофона, то в возможностях зума им равных нет.

По предварительным данным, смартфон получит корпус с габаритами 163,4:78,1:8,9 мм и массой 233 г, флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 1 ТБ флэш-памяти, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3088:1440 пикселей, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, основную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (трёхкратный оптический зум), 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом), а также ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1 «из коробки».