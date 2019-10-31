Опубликовано фото упаковки Xiaomi Mi Note 10

Сетевые источники опубликовали фото упаковки смартфона Xiaomi Mi Note 10, который выйдет в Китае под наименованием Xiaomi Mi CC9 Pro. Напомним, что главной особенностью этого смартфона станет пентакамера с главным модулем на основе 108-Мп датчика изображения. Также сегодня стало известно о поддержке быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая в тестах оказалась быстрее 40-Вт зарядки флагмана Huawei Mate 30 Pro. Официальная презентация Xiaomi Mi Note 10 в Китае состоится уже 5 ноября, а в Европе смартфон выйдет 14 ноября.