Опубликовано фото упаковки смартфона Xiaomi CC9

Коробки смартфонов Xiaomi никогда не баловали пользователей интересным дизайном, однако грядущая новинка Xiaomi CC9 может немного исправить ситуацию. Фото упаковки этого смартфона опубликовал небезызвестный искатель утечек Мукул Шарма. На внутренней стороне коробки можно найти упоминание фронтальной камеры разрешением 32 Мп и основной камеры с датчиком разрешением 48 Мп. Впрочем, эти сведения были официально подтверждены еще несколько дней назад. Что любопытно, больше на упаковке нет никаких характеристик – только рекламные слоганы. Официальная презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e запланирована на 2 июля.