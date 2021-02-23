Опубликовано ночное фото с камеры Redmi K40

Бренд Redmi опубликовал первое фото, сделанное на основную камеру смартфона Redmi K40. Снимок был сделан в режиме Super Night Scene при помощи длинной выдержки и алгоритмов AI. Также было опубликовано фото, сделанное на телеобъектив Redmi K40. Ранее Redmi заявляли, что данный модуль можно использовать едва ли не как микроскоп. По предварительны данным, тыльная камера старшей модели Redmi K40 Pro оснащается модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Официальный анонс Redmi K40 и Redmi K40 Pro будут представлен 25 февраля.