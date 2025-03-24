Опубликовано первое фото с OPPO Find X8 Ultra

Компания OPPO наглядно показала преимущества грядущего фотофлагмана Find X8 Ultra в ночной съемке над конкурентами. Снимок слева сделан на iPhone 16 Pro Max, а справа на OPPO Find X8 Ultra. Китаец не только избежал резких световых контрастов на лице, как в iPhone, но и передал красный цвет вывески, которая у «яблочного» флагмана стала желтой. Подобный результат был достигнут благодаря фирменной технологии Danxia Original Color Lens и дополнительному перископному модуля для ночной портретной съёмки. Ранее китайский производитель объявил, что Find X8 Ultra, компактный Find X8s, Find X8s+, смарт-часы Watch X2 Mini и топовый планшет Pad 4 Pro будут представлены на презентации 10 апреля.