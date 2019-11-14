Опубликовано первое фото с камеры смартфона Honor V30

Компания Honor опубликовала фотографию, сделанную на еще не представленный официально смартфон Honor V30. Напомним, что аппарат первым из смартфонов получит камеру с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 60 или 64 Мп. Разрешение данной фотографии после загрузки в социальную сеть Weibo составило всего 8 Мп, а после дальнейших фильтраций и того меньше, однако разглядеть высокую детализацию и неплохой динамический диапазон все же можно. Официальный анонс Honor V30, который получит топовый чипсет Kirin 990 5G, состоится уже 26 ноября.