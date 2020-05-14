Опубликовано первое фото с камеры смартфона Honor X10

Компания Honor продолжает подогревать интерес пользователей к ожидаемому смартфону Honor X10, официальный анонс которого запланирован на 20 мая. По словам производителя, фотографии были сделаны у горы Эверест на высоте 5200 м при температуре -20°С. Первый снимок был сделан на закате, а два других – ночью, что, конечно, заметно по недоэкспозиции. Судя по результату, нас ждет очень достойный бюджетный камерофон.

По последним данным, аппарат оснастят 6,63-дюймовым экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD, выдвижной фронтальной камерой, основной тройной камерой с главным модулем на 40 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 2 Мп модулем для макро-фотографии, восьмиядерным процессором Kirin 820 5G, батареей емкостью 4300 мАч, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Втч, защитой от воды от пыли согласно степени IP5X, модулем Bluetooth 5.1+LE, слотом для карт памяти NM до 256 ГБ, дактилоскопом на задней панели, а также вариантами на 6/64 и 6/128 ГБ памяти.