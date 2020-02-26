Опубликовано первое фото с камеры смартфона Realme 6

В сети появились новые подробности о смартфонах Realme 6 и Realme 6 Pro, которые должны стать главными конкурентами также еще не представленных официально моделей Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Во-первых, авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился рендерами грядущих новинок – отметим полноэкранный дизайн, врезанную в дисплей фронтальную камеру и расположенную в левом верхнем углу задней панели квадрокамеру. Судя по постеру, нас ждет дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, основная камера с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и быстрая зарядка мощностью 30 Вт. А во-вторых, Realme опубликовал первую фотографию, сделанную на 64 Мп камеру смартфона. Официальный дебют Realme 6 и Realme 6 Pro ожидается в марте этого года.