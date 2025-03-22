Опубликовано первое фото с камеры смартфона Xiaomi 15S Pro

Один из сотрудников Xiaomi случайно опубликовал фотографию, сделанную на еще не представленный официально смартфон Xiaomi 15S Pro. Судя по указанному фокусному расстоянию (23 мм) и диафрагме f/1.44), новинка получит такой же главный модуль основной камеры, как в Xiaomi 15 Pro. Официальный релиз устройства ожидается в следующем месяце.

Напомним, что выпущенный осенью прошлого года Xiaomi 15 Pro получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью нит, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, тройную тыльную камеру Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов) и 50 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.
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