Опубликовано первое фото с тройной камеры Oppo R17 Pro

Одной из главных особенностей смартфона Oppo R17 Pro должна стать тройная основная камера с поддержкой трехмерного сканирования ToF 3D. Сегодня китайский производитель опубликовал фото, которое, как утверждается, сделано на Oppo R17 Pro. Если учесть сложные световые условия, то результат можно назвать отличным. Однако мы хотели бы напомнить, что иногда даже такие гиганты, как Samsung и Huawei, выдают снимки, сделанные на профессиональные камеры, за фото со своих смартфонов. А потому стоит дождаться независимых тестов и реальных фотографий. Что до тройной камеры, то здесь, если верить источникам, используется главный модуль с разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой F/1,5 до F/2,4, второй датчик на 20 Мп с диафрагмой F/1,7 и третий модуль с разрешением 8-Мп и трехкратным оптическим зумом.