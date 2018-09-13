Опубликовано первое видео с камеры iPhone XS

Компания Apple довольно креативно подошла к демонстрации видеовозможностей камеры, которая используется в только что представленных смартфонах iPhone XS и iPhone XS Max. Показанные сцены-эксперименты были созданы при помощи воды, красок, металла и различных химических субстанций. Ролик демонстрирует запись в разрешении 4К, режим замедленной съемки, ускоренное видео и возможности камеры в условиях недостаточной освещенности. Выглядит это все впечатляюще, но каким будет вердикт экспертов из DxOMark? Напомним, что iPhone XS и его старший собрат оснащаются двойной камерой, состоящей из 12 Мп широкоугольного модуля и 12 Мп телемодуля.