Опубликовано сравнение камер в Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

Главный редактор авторитетного издания XDA Developers Макс Вайнбах поделился первыми фотографиями с камеры топового смартфона Samsung Galaxy S20. Снимки сравниваются с фото, сделанными на пока еще актуальный флагман Samsung Galaxy S10. Если фото в помещении почти не отличаются, то по снимку, сделанному в темное время суток, можно сразу опознать новый флагман – фотография с Galaxy S20 светлее и детализированнее. Напомним, что Galaxy S20 получит основную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп, 64 Мп и времяпролетной камерой ToF. Официальный дебют новых флагманов Samsung состоится уже завтра.