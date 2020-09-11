Опубликовано видео разборки ASUS ZenFone 7 Pro

В сети появилось подробное видео разборки одного из самых любопытных флагманских смартфонов года – ASUS ZenFone 7 Pro. Если исключить поворотную камеру, то внутри аппарат выглядит, как и все остальные смартфоны. Процесс разборки также оказался несложным. Отметим батарею ёмкостью 18,6 Втч, испарительную камеру и металлические пластины, которые прикрывают микросхемы. Кстати, заменить поворотный модуль также не составит большого труда. Напомним, что тройная камера характеризуется главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото.

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