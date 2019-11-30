Orba может создавать музыку за считанные секунды

Стартап Artiphon выпустил новый музыкальный гаджет Orba. Это небольшое портативное устройство, которое представляет собой синтезатор, петлитель и контроллер. Он имеет форму половинки грейпфрута и преобразовывает жесты из пальцев и кистей рук в музыку с помощью «чувствительности к прикосновению перьев».

Orba оснащен восемью сенсорными, светодиодными подушками, которые будут реагировать на различные жесты, включая нажатие, скольжение, вибрато, встряхивание, наклон и махание. Вы можете использовать эти жесты в режимах Drum, Bass, Chord и Lead. Производитель заявляет, что с помощью встроенного петлителя можно создавать песни и музыкальные идеи за считанные секунды.

Orba можно подключить через Bluetooth устройствам iOS и Android или же использовать как полностью автономный синтезатор со встроенным динамиком. Новинка запущена на Kickstarter за $ 89.