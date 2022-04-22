Origin PC выпустила модернизированные ноутбуки

Компания ORIGIN PC, лидер в производстве высокопроизводительных систем, сегодня объявила о выпуске своих новейших тонких и легких ноутбуков. Благодаря недавно обновленным флагманским системам ORIGIN PC, EVO17-S и NT-17, а также добавлению двух новых ноутбуков в линейку систем мирового класса — EVO14-S и NT-14 — геймеры могут играть с максимальной отдачей. EVO17-S — это мощная производительность, оснащенная 14-ядерным процессором Intel Core i9-12900H, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и поддержкой до 64 ГБ памяти DDR5 DRAM, а экран QHD с частотой 240 Гц отображает все ваши игры с потрясающей детализацией. Благодаря такому сочетанию аппаратного обеспечения, поднимающего игры на ноутбуках на совершенно новые высоты, ORIGIN PC подтверждает свою приверженность исключительной производительности мобильных устройств.

В системах EVO17-S, EVO15-S, NT-17 и NT-15 реализована масштабная модернизация аппаратного обеспечения для удовлетворения растущих потребностей пользователей. Для тех, кто ищет расширенный дисплей, к портам Thunderbolt 4 и HDMI можно подключить до двух дополнительных мониторов. При весе всего 2,4 фунта новые EVO14-S и NT-14 предоставляют пользователям невероятную мощность системы ORIGIN PC с максимальными преимуществами портативности ноутбука. Эти 14-дюймовые дисплеи можно дополнительно модернизировать, добавив внешний графический процессор, подключив к нему NVIDIA GeForce RTX 3090 или NVIDIA RTX A6000, чтобы добиться высочайшей производительности графики для настольных ПК.

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