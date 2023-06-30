Оригинальный 12-дюймовый MacBook признан устаревшим

Компания Apple официально вывела из эксплуатации оригинальный 12-дюймовый MacBook. Устройство увидело свет в 2015 году. По словам бывшего директора Apple по маркетингу Фила Шиллера, с ним компания заново изобрела ноутбук. Напомним, что Apple признает продукт устаревшим, если его продажи были прекращены более семи лет назад.

Выпущенный в марте 2015 года 12-дюймовый MacBook характеризуется массой всего 920 граммов, двухъядерным чипом Intel Core M с тактовой частотой 1,1 ГГц, интегрированным графическим адаптером Intel HD 5300, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ в базовой версии.