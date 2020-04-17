Оригинальный дизайн корпуса AL1000 SYNC компании Abkoncore

Abkoncore AL1000 SYNC получил оригинальный дизайн. Full Tower поддерживает материнские платы до E-ATX форм-фактора. Боковые панели изготовлены из закаленного стекла. Передняя часть предлагает установить до двух 200 мм вентиляторов, как и задняя. В комплекте есть четыре 200 мм вентилятора с RGB подсветкой.

Корпус Abkoncore AL1000 SYNC может вместить до 10 SSD накопителей формата 2,5 дюйма, а также два жестких диска 3,5 дюйма. максимальная высота кулера составляет 235 мм, а длина видеокарты до 420 мм. Передняя панель оборудована двумя портами USB 3.0, USB Type-C, аудиоразъемом.

Корпус предлагает широкие возможности для моддеров, так как конструкция корпуса полностью разбирается. Модель Abkoncore AL1000 SYNC доступна в красном и сером цвете.