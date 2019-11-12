Основные характеристики смартфона Vivo Z1x

2019-11-12, Автор - Ramil; Продукт - Z1x; [83]
Vivo Z1x имеет 6,38-дюймовый S-AMOLED Full HD + дисплей, соотношение сторон которого 19,5: 9. Работает смартфон на Snapdragon 712 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Модель оснащена сканером отпечатка пальцев. Vivo Z1x имеет тройную заднюю камеру на 48 Мп (Sony IMX586) + 8 Мп (сверхширокая) + 2 Мп. Фронтальная камера 32 Мп.

Установлена ОС Android 9 Pie на базе FunTouch OS 9.1. Аккумулятор Vivo Z1x емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт через USB-C. Имеются подключения 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, GPS и разъем для наушников 3,5 мм.

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